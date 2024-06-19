高盛估法國債息高企累股市受壓

法國提前議會選舉為政局添變數，同時嚇退投資者對歐洲股市以至歐元的信心。繼花旗下調歐股評級至「中性」後，高盛高級股票策略師Sharon Bell預計，法國的10年期國債孳息率在未來數周會維持高位，這對巴黎股市構成壓力，尤其是對主權息差高度敏感的銀行股。

她表示，無論與美國或亞洲等國際客戶傾談，都會聯繫到歐洲的政治風險之上。她指出，巴黎CAC指數其實只有約20%企業是以法國本土生意為主導，其餘企業以賺美元為主。不過，就算是對商界友善的法國國民聯盟勝選，相信短期內亦會拖累股市。

同時，亦不能排除會出現懸峙議會（沒有主要大黨的議會）的可能，造成政治僵局，令法德兩國國債息差進一步擴大，從而對法國本土企業，尤其是市值低的股票帶來持續損失。故她建議，投資者應把焦點放在衞生保健等防守性股份。法國將於本月30日及7月7日舉行議會選舉。

政治風險亦令歐元承壓。外匯分析師Gary Howes指出，上周歐元匯價下跌0.88%，進一步令技術走勢惡化，故他預計未來幾天歐元兌美元將進一步偏軟，並且在未來兩到4周內測試4月低位1.06。歐元匯價昨日偏軟，兌美元曾跌0.15%至1.0718。

市場料英大選前利率不變 已脫離歐盟的英國今日公布通脹數據，若5月份通脹如市場預期放緩0.3個百分點至按年升2%的話，將會是近3年來首次跌至英倫銀行的通脹目標水平。惟專家仍然認為，市場目前預期，在英國7月舉行大選前，英倫銀行將按兵不動，明天的利率議決將維持5.25厘不變。