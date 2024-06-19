澳洲連續5次凍息 通脹緩解仍慢

澳洲中央銀行一如市場預期維持利率於4.35厘不變，為連續第5次貨幣政策會議後將利率凍結在12年高位。會後聲明指出，通貨膨脹正在緩解，但速度比之前預期的要慢，而且數字仍然很高。該行需要確保通脹在合理時間內恢復到目標水平，但相關的利率路徑仍然不確定，故不會排除任何貨幣政策決定的可能性。

近月加拿大央行、歐洲央行、瑞士央行相繼減息，以刺激經濟。澳洲央行行長Michele Bullock為本次不減息決定護航，雖然她承認澳洲面對薪酬增長似乎經已見頂、經濟增長緩慢等問題，但就指出通脹（最新公布4月為3.6%）預期要到明年晚些時候才會回到目標水平，並對目前通脹的軌迹走向感到不安。

分析員普遍認為，澳央行言論鷹派，今年內或不會迎來減息之日。澳元匯價在議息決定後大致靠穩，兌約0.6612美元，兌港元為5.16。

日加息視乎數據 Yen價軟 另邊廂，日本央行行長植田和男亦對上周五日本央行不加息、不減買債的決定解畫。他表示，7月會否加息，需視乎數據而決定，買日本國債和加息與否是兩個獨立問題。至於削減多少規模的國債購買量，現在還很難說，而且同時央行不會透過削減購債規模來釋放強烈的政策訊息。

事實上，日本的低息造就了借貸市場的蓬勃。全球今年總計發行了9.16萬億日圓（約4,519億港元）的日圓債券，創下歷史新高。其中中國借款人今年以來的日圓債發行規模已達1,310億日圓（約64.85億港元），創1980年代以來同期最高。

日圓匯價昨日回落至158.04兌每美元，曾跌約0.21%；每百日圓兌港元為4.94。日經平均指數收市報38,482點，升379點或1%。