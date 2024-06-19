摩通續看淡美股 道指照高開158

美國股市在人工智能（AI）的熱潮推動下繼續高歌猛進，目前主流華爾街大行中極少數仍然堅持看淡的摩根大通，維持悲觀論調。摩通首席全球策略師Marko Kolanovic直言，即使在最樂觀的情景下，企業盈利增長依然不足以抵銷股票的風險。他維持標指今年底見4,200點的預測，乃主流大行之中最悲觀。

美上月零售差過預期 Kolanovic預計，今年標指成分股的每股盈利為225美元，低於市場平均預期的228美元；又指雖然相信科技將在未來數年繼續成為經濟增長的關鍵動力，但同時認為這並不會對企業的整體盈利產生如此深遠的影響，因此對後市保持謹慎看法，料隨着股市調整，投資者將會找到更佳的買入時機。

美股3大指數周二早段大致靠穩，道指曾升158點，報38,936點；標指升13點，報5,488點；納指升23點，報17,880點。數據方面，美國5月零售銷售按月微增0.1%，遜預期的升0.3%；撇除汽車及汽油後按月增長0.1%，反映整體消費市場增長放緩。5月工業產出按月增長0.9%，勝預期。

黃仁勳掟英偉達套2.4億 企業消息方面，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳最近數日出售了約24萬股公司股份，每股作價介乎127.78至132.23美元，套現約3,118萬美元（約2.4億港元）。他亦提交了一份擬議出售的通知書，表明將繼續賣出12萬股。不過，這些交易其實是「早有預告」，因為於英偉達今年3月底發表的詳細財務報告中，已提到黃氏計劃在2025年3月底前出售最多60萬股。英偉達股價早段曾升1.5%，報132.95美元。

另外，美國藥廠默沙東宣布，美國食品及藥物管理局（FDA）已批准其新一代疫苗Capvaxive用於成年人身上，以防範肺炎鏈球菌。該公司預計，新疫苗將於夏季末正式上市。默沙東股價早段曾跌0.16%。

航天技術公司及小型人造衞星發射服務商Rocket Lab宣布，與日本人造衞星公司Synspective簽署合作，為後者提供10次發射服務，合約任務執行時間在2025至2027年期間。Rocket Lab股價早段曾升9%。