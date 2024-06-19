惠譽上調全球經濟預測

今年睇升2.6% 內地料增長4.8% 繼世界銀行本月上調今年全球經濟增長預測後，國際評級機構惠譽最新亦作出相關舉動，將今年全球經濟增長預測，由3月時估計的2.4%調高至2.6%，主要是反映其對歐洲復甦前景具信心，且中國出口行業呈現復甦，以及撇除中國以外的新興市場內需展現強勁動力。要留意，惠譽今次調高了環球多個地區的年內經濟預測，其中中國經濟增長由原先估計的升4.5%上調至4.8%，不過明年升幅卻稍為放緩至4.5%。

惠譽解釋，調整內地今年經濟預測背後有兩大原因，一是反映外部需求具韌性，二是留意到近期中央年內的萬億舉債行動，一定程度提供了財政支持。至於明年經濟表現放緩，惠譽指因為預期明年出口及政府開支將會減少所致。

歐元區前景看高一線 與此同時，惠譽承認內地現時存通縮壓力，並料今明兩年的居民消費價格指數（CPI）僅升0.8%及1.3%，惟估計中國人民銀行為減低匯率下行壓力，會於今年餘下時間維持利率不變，有別其於3月時估計的減息0.25厘，而財政政策繼續是刺激經濟的主要工具。至於人民幣兌每美元走勢，該機構料今明兩年均處於7.25算，亦即與現水平差距不大。

除了內地經濟，惠譽對歐元區前景同樣看高一線，上調當地今年經濟增長預測0.2個百分點，至0.8%，明年更料見1.5%。該機構認為，歐元區綜合採購經理指數（PMI）的復甦步伐應可持續至2025年，而淨出口又是今年首季國內生產總值（GDP）最大的貢獻來源，兩者相輔相成。至於私人消費於今年稍後時間亦應呈現繼續溫和增長，主因與就業數據及實質工資上漲有關。

此外，惠譽稱由於全球通脹持續的情況超出預期，因而推算全球利率於未來一年至一年半只會緩慢下降，亦即全球央行的減息步伐較預期慢。其中美國聯儲局方面，該機構預計將於9月及12月共減兩次息，至明年底聯邦基金利率進一步降至3.75厘。歐洲央行料在明年第三季之前每季減息一次。

美國經濟方面，惠譽維持今年美國經濟增長預測在2.1%不變，並指當地的財政刺激效用正在消退、信貸增長依舊疲弱。

景順估美年內減息兩次 另邊廂，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper估計聯儲局將於第三季起年內減息兩次，與惠譽預測相若；又稱受貨幣政策有一定局限，估計年內餘下時間美國的經濟增長或略低於平均水平，而全球各個經濟體未來增長及通脹步伐可能不一，相信經濟分化將成為今年餘下時間的核心主題。

惠譽對全球GDP增長預測 惠譽對中國各項表現預測