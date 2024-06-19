美車廠Fisker申破產保護

有「汽車界蘋果」之稱的美國電動車公司Fisker宣布申破產保護，反映電動車市場日趨激烈，殘忍的汰弱留強淘汰賽已在進行中。

負債達39億 融資失敗 外媒報道，根據Fisker在周一向特拉華州提交的破產保護申請，估計資產5億至10億美元，以及負債一億至5億美元（約7.8億至39億港元），預計債權人數為200至999人。該申請將保護Fisker在制訂還款計劃時免受債權人影響。

Fisker早前宣布盈利低於預期，並計劃裁員15%，之後即尋求破產。該企2月曾表示，若無法獲得更多融資，其繼續營運的能力可能會受到「重大質疑」。3月該企稱，已從既有的貸款銀行取得1.5億美元融資，但能取得融資的前提條件是必須要獲得一家車廠的投資。不過，其後Fisker稱已與該車廠（市場一度盛傳為日本車企日產）的協商已經中止，並沒有達成任何協議。

事實上，歐美的汽車銷售放緩，消費者需求減弱，加上來自海外同業的激烈競爭，讓本地電動車廠日子難過，尤其是中國的電動車競爭力強，估計今年全球電動車銷量近60%將來自中國，讓歐美車廠抖不過氣，兩國政府都對華電動車加徵關稅。

這家由汽車設計師Henrik Fisker創立的美國車企，曾被譽為「汽車界蘋果」，但去年公司全年僅生產10,000多輛汽車，不到最初預測的四分之一，交付量僅為約4,700輛。5月美國汽車安全監管機構對Fisker去年生產的部分Ocean電動車展開初步調查，加劇了該企的困境，這些汽車此前已因三起事故而受到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的調查。