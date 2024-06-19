人行未急減息 本月LPR料不變

繼6月份中期借貸便利（MLF）利率連續10個月不變之後，市場估計中國貸款市場報價利率（LPR）調降時機將延後至第三季。昨日官媒引述專家預期，周四出爐的6月LPR很大機會按兵不動。中國人民銀行不急於降息，或如國家發改委所言，經濟延續回升向好態勢，尤其是5月內地青年失業率進一步回落到14.2%。

青年失業率連跌兩月 備受市場關注的分年齡組別失業率數據在周二發布，以不包含在校生計，16至24歲青年失業率從4月的14.7%降至5月的14.2%，按月降幅0.5個百分點；25至29歲勞動力失業率為6.6%，亦按月降0.5個百分點，雙雙連續兩個月放緩。

青年就業改善，為中小企提供職位創造條件的降稅成本工作便相當重要。近期有指部分地區發生稅務部門針對企業納稅問題「倒查30年」等情況，國家稅務總局昨回應稱，稅務部門沒有組織開展全國性、行業性、集中性的稅務檢查，更沒有倒查20年、30年安排。近期反映的有關查稅補稅，是對相關企業過往年度欠稅的催繳，亦有對部分企業的稅收政策風險予以提示告知，均屬稅務部門正常履職行為，符合程序。

發改委近日已會同相關部門印發年內降成本重點工作的通知，提出7個方面22項任務，同時激勵企業內部挖潛，不斷增強實體經濟企業活力與競爭力。對於歐盟將在7月初對中國進口的電動車加徵關稅，發改委對此堅決反對，揚言短視的貿易保護主義不是出路。當局續指，內地消費者對新能源車需求將持續上升，新能源車特別是電動車仍將保持較快增長，這也大幅催生了充電基礎設施建設需求。

瑞銀估今年不降MLF利率 貨幣政策方面，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，年內人行不會降低MLF利率，但隨着銀行存款利率進一步下調，LPR可能會下調10至20點子。如果經濟增長動力不及預期、房地產活動進一步轉弱，7月政治局會議或之後或推更多政策支持措施。昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1148兌每美元，微升一點子，在岸價為7.2562，續創逾7個月新低，每百港元見93.18元人民幣。