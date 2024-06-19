華資產荒 30年期國債期貨價破頂

中國人民銀行早前揚言「必要時」沽國債，似乎未能淋熄各路資金湧入這種安全資產的興致。30年期中國國債期貨價格昨日再度破頂，距離上次創紀錄新高不過是兩個月左右，10年期國債的期貨價格亦創2015年有紀錄以來新高。

債券基金規模逼10萬億 內地10年及30年期國債孳息率昨分別低見2.264厘及2.498厘，距歷史低位不遠，原因包括股市疲弱不振、資金押注內地再放寬銀根等。野村直言，國債期貨受追捧，歸根究柢「很明顯是市場對宏觀經濟環境改善沒有很大信心。」

回顧內地股市今年初血流成河，一度流傳當局想收緊債券基金發行步伐。內媒昨日卻報道，內地債券基金規模近日漲至9.62萬億元（人民幣‧下同），且今年新發行基金規模超過八成是債券基金。業界相信，目前長債趨勢性調整的壓力不大，「資產荒」持續下，長債債息難大升。

滬深股通連續7日走資 導致「資產荒」的A股昨日靠穩，滬綜指升0.48%，收報3,030點；深成指及深圳創業板指數分別升0.4%及0.29%，收報9,318點及1,811點。滬深兩市總成交額7,370億元，滬深股通再錄淨賣出23.12億元，連續7個交易日走資；貴州茅台遭淨沽16.74億元，股價跌1.29%，再創逾一半年新低。

不過，蘋果公司（Apple Inc.）的主要組裝廠立訊精密昨續漲2.67%，3日累飆14.32%，主要是受惠Apple股價做好之餘，立訊的子企獲英特爾入股，據報雙方合作聚焦通訊產品，相關產品未來會與Intel的晶片「深度綁定」。

中國證監會市場監管一司黨支部撰文稱，現時「外部輸入風險與內部脆弱交織局面尚未根本改變」，將繼續落力增強信心和改善預期，穩妥化解私募基金、債券違約等重點風險，「嚴控增量、妥處存量」，並「豐富應對市場波動政策工具，加強戰略力量儲備和市場穩定機制建設」，堅決防止股市異常波動。