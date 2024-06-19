麥格理持洲際航天股權降至12.2%

近期兩度賤價配股撲水 事緣洲際航天去年向多家金融機構融資不果後，遂向麥格理發行一筆可換股債券，抵押品乃債券的本金，即洲際航天要借的錢，麥格理行使換股權，洲際航天始有錢落袋。但麥格理早就表明無意做洲際航天的長期股東，因此行使換股權後就沽貨。這筆債券今年稍後到期，資料顯示，尚有約七成換股權未被行使，故料洲際航天所籌得款項十分有限。

事實上，洲際航天財務狀況及持續經營能力堪憂，繼5月初賤價配股「撲水」後，上周又再宣布大折讓配股集資，擬向認購人任然發行3,180萬新股，相當於經擴大全部已發行股本約8.17%，進一步攤薄現有股東權益，且每股配售價僅1.01元，比宣布配股當天收市價1.18元大幅折讓14.41%。

儘管如此，扣除今次配股相關開支，洲際航天所得款項淨額僅約3,180萬元，擬用於一般營運資金，且較上一次即5月配股更具體地寫明「包括但不限於本公司持續經營的行政開支，例如薪金、租金、水電費及本集團航天業務的經營開支」，又自爆上月初配股所得資金僅夠用3至4個月，所以有迫切需要再度配股，為中短期營運資金需求提供資金。

文壹川