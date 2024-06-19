企業抽水潮蔓延 再添兩家

最近幾年，中港股市長期跑輸外圍市場，投資者信心一直相當低迷，亦導致上市公司籌資愈發困難，特別是在美國股市屢創新高的情況下，對比就更加明顯。恰逢近期港股衝高後有所回調，許多投資者都擔心這是最後的「逃生門」之際，一眾上市公司亦不管市場情緒如何，抓緊機會猛發債抽水。

折讓5%配股 紫金受壓 紫金本次發行的可換股債券2029年到期，年息率一厘，初始轉換價每股H股19.84元，較周一收市價溢價約21.57%。假設按初始轉換價悉數轉換，共20億美元（約156億港元）的本金將可轉換為逾7.87億股，相當於現有發行股份2.99%。至於另外配售的股份近2.52億股H股，佔現有股份0.96%；發行價為每股15.5元，較周一收市價折讓5.02%，折讓幅度尚算正常範圍之內。

整體而言，配售股份連同債券轉換後股份，佔擴大後股本的3.8%。紫金表示，所得款項用途包括離岸債務再融資、海外市場的業務營運及發展等。該公司股價昨日一度挫4.65%，惟收市時跌幅已大為收窄至1.47%，報16.08元。

新創建擬發50億熊貓債 另外，新創建集團擬發行不多於50億元人民幣的「熊貓債」（即由境外公司在內地發行、以人民幣計價的債券），具體發行時間仍有待審批結果，所得款項擬用作償還集團的有息銀行貸款本息、贖回永續資本證券及補充流動資金。該公司表示，由於中美息差持續，發行人民幣債可提供較低成本替代資金來源。另外，由於公司一部分資產及收入以人民幣計價，相關債券亦可以作為人民幣匯率的自然對沖。新創建股價昨日收升1.31%。

值得留意的是，無論是紫金還是新創建，發債撲水也未有對股價造成太大影響，不似早前那些大型科技企業抽水時，股價連日暴跌。以阿里為例，其於5月20日的收市價85.35元計，截至昨日的股價已累跌15.52%。而最大的差別，在於紫金及新創建的抽水，都是以營運需要為目的，而阿里的抽水更多是一種「財技」。

阿里京東玩財技股價跌 FSMOne（香港）環球債券部助理研究經理施家頌解釋，阿里、京東在發行可換股票據的同時又進行回購，實際上是進行「高賣低買」，相當於賣出溢價的認購期權（亦可理解為潛在新股發行），並把所得款項用於回購市價低迷的股份（包括即時的場外回購，以及正在進行的股份回購計劃），間接令可換股票據成為公司收復價值及套利工具。

話雖如此，從最近的股價表現來看，無論阿里還是京東，似乎都未有出現任何估值修復的迹象，甚至乎反過來拖累股價表現。分析指出，這證明了多數的投資者並不樂見公司花費精力在於複雜的財技，明明說要加大回購，卻又不願拿出全部的真金白銀做回購。相反，把心思放在業務發展而不是財技的公司，就算抽水集資對股價也無太大的負面影響。

紫金礦業股價走勢 新創建股價走勢