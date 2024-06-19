法巴：港股乏催化劑 料波幅兩千點

港股近日走勢回軟，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，港股早前經歷大幅反彈後有所調整屬正常情況，由於目前缺乏催化劑帶動，預期港股會在17,000至19,000點之間徘徊。不過，若內地持續有利好政策出台，或企業盈利如明顯向上，將有望刺激市場情緒，港股或可上望兩萬點關口。

法巴財富管理發表下半年投資展望，譚認為，目前投資港股的主要為南向資金，早前的外國資金大多為短炒，已從中港股市獲利後流向美國、台灣及日本等市場；海外長倉資金則因信心問題仍未入市。

偏好手機設備及高息股 投資板塊方面，她偏好中港股市的科技及人工智能（AI）相關的手機設備股；同時對高息股維持正面看法，尤其是內銀股及中資電訊股，認為國企改革利好上述行業。不過，由於內地投資者仍要交付股息稅，「北水」上半年集中吸納的高息股，於短線或出現下行壓力，但同為入市機會。

美國總統大選於11月舉行，法巴財富管理亞太區首席投資長Prashant Bhayani對環球股市持「增持」看法，認為要繼續投資美股。參考歷史數據，不論是共和黨或是民主黨勝出，美股通常會向上，在選舉期間，不確定性或令美股跌3至4%，但在大選日後一年普遍有11%升幅。

Bhayani補充，「對市場影響最小的結果是維持現況」，若特朗普再度執政，並由所屬的共和黨取得大多數國會議席，屆時美國可能會增加進口關稅，而美企則可能會獲得減稅。

不過，他提醒投資者亦要分散風險，投資組合中應在美股與非美股、AI與其他板塊之間取得平衡；該行亦繼續偏好個別政府債及投資級別債。另外，該行預期美國經濟將實現「軟着陸」，亦看好金價及銅價，將黃金明年目標價上調至每安士2,600美元。

宜多元配置 看好日印 該行強調資產配置宜多元化，繼續看好日本及印度市場。譚慧敏認為，日股估值吸引，日本央行亦開始緩慢加息，企業的股本回報率（ROE）會在未來兩至3年持續改善。印度方面，雖然有憂慮當地股市估值過高，惟企業盈利表現穩健，仍見買入機會。