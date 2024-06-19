新加坡競爭力重奪榜首 港排第5

香港競爭力又輸新加坡！瑞士洛桑管理學院（IMD）昨日發布《2024年世界競爭力年報》顯示，即使香港在世界競爭力排名升兩級至第5位，但仍然不及時隔4年重奪榜首的新加坡。港府表示，報告反映香港繼續是全球最具競爭力經濟體之一，將會繼續培育新增長點及提升競爭力。

據IMD報告，在全球67個主要經濟體中，香港今年的排名只是重返2022年之位，而內地排第14位，一年間足足躍升7級，更遠高於過往4年的排名；在亞太14個經濟體中，香港今年排名重上第二位，繼續在內地、日本、南韓之上。

在4大指標因素中，香港的經濟表現由去年的第36位躍升至第11位，反映疫後經濟正在復甦，但仍舊不及其餘3項因素的排名。營商效率已升至第7位，基礎建設亦升至第9位，政府效能則比去年微跌一位降至第3位。子因素方面，香港在國際貿易和商業法規排名全球第一，在稅務政策、國際投資、基本基礎設施、金融以及教育亦位列全球前5名，惟價格、社會框架的競爭力相對較低。

經濟營商效率得分大拋離 港星兩地在4大指標因素也存在明顯差距，如經濟表現、營商效率，新加坡的分數比香港高出10.7分及16.5分。以營商效率為例，新加坡的子因素勞動市場、態度與價值均排全球首位，反觀香港在該兩分項僅排第16位。

報告指出，本港今年面臨的主要挑戰，包括在地緣政局持續緊張和不斷變化的國際貿易模式下，應對複雜的外部環境、克服土地及人力資源供應限制，以及解決人口高齡化帶來的經濟和財政影響等。

港府發言人回應指，香港經濟自疫情後持續恢復，同時大力吸引世界各地的企業、資金和人才來港，積極推進金融、創科、貿易等優勢範疇的建設，擁抱綠色轉型和數字經濟發展，加快形成新質生產力，推動經濟中長期的高質量發展，這些工作都正在穩步推進。展望未來，香港將繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，積極融入內地發展大局，並讓經濟發展攀上更高的台階。

應用材料星洲投資傳翻倍 值得留意是，近年外資不斷增加在新加坡的投資。最新有美國半導體設備生產商應用材料（Applied Materials），據報計劃在未來幾年將其於新加坡的製造能力、員工人數和研究活動投資規模增加一倍。

IMD世界競爭力排名 香港4大指標排名