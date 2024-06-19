畢馬威憂港新股全年僅籌600億

本港新股市場近年缺乏大額首次公開招股（IPO）個案，會計師行畢馬威狠劈全年新股集資額預測四成至僅600億元，宗數亦由原預測的90宗降到70至80宗。畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌形容此已為樂觀預測，坦言年內難有大型新股上市，但仍看好下半年表現會好過上半年，全年有望進身全球集資排名5甲，惟未估計最壞情況。

他解釋，整體市況不及原預期、美國聯儲局推遲減息等，均令新股市場受壓，而且上半年香港集資額只有100多億元，「（集資額）要達到原預測1,000億元不太可能」。同時，港股估值低兼未有足夠的投資者參與，令大型新股難以上市。

料首6月27企上市 回顧本港上半年，該行預期錄27宗新上市，共集資116億元，分別按年跌35%及15%，全球集資排名僅第10位，再次落後於新興市場印度，當地以集資39億美元（約304.2億港元），位列第3。

不過，畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀強調，新股估值低迷非香港獨有，是全球均面對的情況，現時集資排名頭10位，平均集資額也不大，反映缺乏超大型新股是全球現象。至於本港何時有大型新股登場，則要待市場氣氛好轉。

她又指，受惠於中國證監會推出的5項惠港新措施，加上內地收緊新股上市，相信部分A股上市申請人會改道來港，帶動本港申請數目。