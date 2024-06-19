恒指續軟 百度逾年半新低

百度上市後一直低於招股價，就算推出「文心一言」人工智能（AI）大模型仍反覆向下，昨日有報道指李彥宏近日在內部分享大談AI的前景，股價照樣曾挫3.14%，低見87.8元，並以接近即市低位的88.4元收市，比招股價252元低64.92%，單計今年已累挫23.85%，遠遠跑輸外圍的AI概念股。

藥明康德挫3.8% 藍籌最差

回看港股大市，恒指早段反覆升最多107點，高見18,043點，之後再輾轉向下，午後曾跌81點，低見17,854點，尾段縱有支持，但仍跌20點或0.11%，收報17,915點；國企指數全日跌5點或0.08%，收報6,368點；科技指數跌12點或0.32%，收報3,697點。港股總成交額再降至近924億元，港股通再錄淨買入58.61億元，「北水」連續23個交易日的淨買入帶來資金約1,140億元，時間上與港股高位回調脗合。