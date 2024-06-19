恒指續軟 百度逾年半新低
港股昨日繼續「萬八點」保衞戰，恒生指數18,000點關連續3個交易日得而復失。不過，李彥宏掌舵下醜聞不絕的內地搜尋引擎公司百度集團(09888)下滑之勢較為明顯，股價刷新2022年11月後的收市新低，跌2.48%。
百度上市後一直低於招股價，就算推出「文心一言」人工智能（AI）大模型仍反覆向下，昨日有報道指李彥宏近日在內部分享大談AI的前景，股價照樣曾挫3.14%，低見87.8元，並以接近即市低位的88.4元收市，比招股價252元低64.92%，單計今年已累挫23.85%，遠遠跑輸外圍的AI概念股。
藥明康德挫3.8% 藍籌最差
回看港股大市，恒指早段反覆升最多107點，高見18,043點，之後再輾轉向下，午後曾跌81點，低見17,854點，尾段縱有支持，但仍跌20點或0.11%，收報17,915點；國企指數全日跌5點或0.08%，收報6,368點；科技指數跌12點或0.32%，收報3,697點。港股總成交額再降至近924億元，港股通再錄淨買入58.61億元，「北水」連續23個交易日的淨買入帶來資金約1,140億元，時間上與港股高位回調脗合。
舜宇估華手機銷量放緩
舜宇光學(02382)逆市做好，全日升3.81%，收報51.65元。舜宇昨日上載的投資者日簡報顯示，公司上調今年全球智能手機銷量增長預測至3.5%，但同時下調中國銷量增長預測至僅0.4%；又不諱言晶片及記憶體價格會壓縮手機盈利空間、攝影部件競爭激化，所幸越南廠開始展現成本優勢。里昂證券則着眼於簡報中關於邊緣運算AI的部分，維持舜宇目標價於57元。
另外，內地化工企業武漢有機(02881)昨日首掛，股價高見10.3元，比招股價5.5元高出87.27%，惟午後顯著回吐，收市報7.02元，漲幅僅27.63%。
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