打風開市9‧23實施

8號波或以上黑雨照交易 下月發布細節 8月測試 香港將於9月23日落實「打風開市」，與主要金融市場睇齊，日後即使天文台發出8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，投資者仍可如常交易。財經事務及庫務局表示，將會為市場提供合適的準備時間、配套措施及支援安排，改革有助鞏固香港國際金融中心的競爭力，進一步增強香港作為國際與內地市場的雙向門戶角色，現時是落實的最佳時機，並強調人身安全是最大考量。

券商及銀行不開門 該局局長許正宇提到，2018年至今，共11次因惡劣天氣停市，令投資者無法管理組合，面臨潛在市場風險。新安排將有助香港持續提升融資平台的效率、拓展互聯互通的各項渠道，以及開發更多證券及衍生產品，屆時全球投資者將不會因為本地天氣因素影響而錯失投資機會，從而促進更多投資者參與香港市場。

港交所可代細行結算 當局會為未能採用全面遙距工作的中小型券商提供支援，在今年底前，合資格券商可申請，而港交所將提供惡劣天氣當天暫時履行交收及結算責任，相關券商將受交易限制。

港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁指出，在新冠疫情期間，本港市場也能維持正常運作，理解部分券商或要適應時間，但認為已有足夠準備時間，同時是很好的機會讓整體市場向全面電子化發展，惟一旦遇上有不可抗力因素，如全市大停電等，就會有適量考慮。許正宇補充，在非常極端的情況下，政府會介入作特別安排。

紙本支票交收安排方面，香港金融管理局助理總裁（銀行監理）朱立翹指，只要紙本支票在惡劣天氣前一天截票前存入，銀行會在惡劣天氣當日繼續進行清算和結算。由於支票存入時，銀行不會知道所屬用途，故適用於所有支票。

業界關注人身安全 會員包括國際大型基金公司的香港投資基金公會，其行政總裁黃王慈明形容，能在惡劣天氣下不停市進行交易是基金管理業界引頸以待的措施，有關安排亦可有助價格發現，並且減少套利。香港市場的投資者愈來愈多元，他們需要在交易日作全球資產配置，無縫的連通和確定性至為重要。

不過，有金融從業員工會期望政府及相關監管機構有足夠配套措施。香港證券及期貨專業總會會長陳志華憂慮，今年底過渡期結束，仍未能落實到的券商，是否就不能夠正常營運，同時關注員工人身安全、數據安全等。