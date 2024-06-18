產經

輪商精選：博恒指彈敲25443

內地昨日公布最新的5月社會消費品零售總額按年增長3.7%，創3個月高位，好過市場預期。恒生指數早段一度低位反彈300點，於18,000點爭持，如看好恒指可留意價外認購證25443，行使價20,100點，11月到期，實際槓桿13.8倍。如看淡可留意恒指認沽證24301，行使價16,816點，9月到期，實際槓桿11.5倍。
比亞迪睇升吼21414
汽車銷量方面，最新公布的5月新能源汽車銷量按年增33%，加上歐盟的關稅較市場預期為低，帶動比亞迪股份(01211)股價表現。比亞迪股價連升3周後，昨日繼續強勢，股價上試近240元水平的半年高位。如看好進一步突破，可關注比亞迪認購證21414，行使價280.2元，8月到期，實際槓桿10.7倍。相反，如認為該股升幅過急，淡倉選擇可關注比亞迪認沽證21013，行使價198元，12月到期，實際槓桿5.5倍。
同樣跑贏大市還有另一消費股美團(03690)，如看好內需消費，可留意美團認購證20290，行使價150.1元，11月到期，實際槓桿6倍。相反，如看淡可留意美團認沽證24327，行使價101.9元，10月到期，實際槓桿5.5倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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