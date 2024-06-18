輪商精選：博恒指彈敲25443
內地昨日公布最新的5月社會消費品零售總額按年增長3.7%，創3個月高位，好過市場預期。恒生指數早段一度低位反彈300點，於18,000點爭持，如看好恒指可留意價外認購證25443，行使價20,100點，11月到期，實際槓桿13.8倍。如看淡可留意恒指認沽證24301，行使價16,816點，9月到期，實際槓桿11.5倍。
比亞迪睇升吼21414
汽車銷量方面，最新公布的5月新能源汽車銷量按年增33%，加上歐盟的關稅較市場預期為低，帶動比亞迪股份(01211)股價表現。比亞迪股價連升3周後，昨日繼續強勢，股價上試近240元水平的半年高位。如看好進一步突破，可關注比亞迪認購證21414，行使價280.2元，8月到期，實際槓桿10.7倍。相反，如認為該股升幅過急，淡倉選擇可關注比亞迪認沽證21013，行使價198元，12月到期，實際槓桿5.5倍。
同樣跑贏大市還有另一消費股美團(03690)，如看好內需消費，可留意美團認購證20290，行使價150.1元，11月到期，實際槓桿6倍。相反，如看淡可留意美團認沽證24327，行使價101.9元，10月到期，實際槓桿5.5倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：