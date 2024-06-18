商廈租值4年累跌25% 中環中心瀉36%最傷

本港經濟環境疲弱及空置率高企下，商廈市道持續低迷，有報告指整體寫字樓租值已連挫4年，累跌約25.3%，並以中環中心跌幅約36%最明顯。

太古廣場1座及2座高位挫三成 中原地產選取34個本港指標寫字樓的差餉租值作統計，2023年整體寫字樓的租值按年跌約2.1%，跌幅收窄，不過，該行研究部高級聯席董事楊明儀指，由於寫字樓供應過剩，估計短期整體租值下行趨勢不變。

報告指，上述指標寫字樓包括8個頂級指標寫字樓，去年租值有5個跌、3個升，當中，中環長江集團中心的租值跌幅最顯著，按年跌約10.9%，相比2019年高位，更跌約33.4%。金鐘太古廣場1座及2座去年租值分別按年跌約10%及約8.6%，較高位跌約29%及約29.3%。

另外26個為甲級指標寫字樓，2023年的租值有12個跌、9個升，以及5個不變。租值按年跌幅較多的包括灣仔鷹君中心跌約10%，尖沙咀南洋中心挫約9.9%，中環中心跌約7%。至於近4年租值跌幅較高的還有灣仔會議展覽中心及金鐘力寶中心，累跌約33.2%及約31.4%。