康山三房賣680萬 較高峰插37％

面對逆市，樓價曾逾千萬元的居屋王都要「跪低」，鰂魚涌康山花園三房單位劈價270萬元，已補價自由市場僅售680萬元，較高位勁挫約37.6%。

利嘉閣陳家豪表示，上址為1座中層G室，實用面積約592方呎，叫價950萬元，終以呎價約11,486元易手。資料顯示，2021年期間屋苑三房戶做價最高約1,089萬元；即使本月2座一個三房單位，未補價第二市場成交價都達638萬元。

居二6月暫40宗成交 減45% 第二市場交投開始放緩，根據香港房屋委員會資料，6月同類市場暫錄40宗成交，按月減少約45.9%。5月全月則錄約538宗，按月亦下挫約36.7%。

同類市場成交價亦見下跌。世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園16座低層E室，實用面積約431方呎，減價25萬元，僅以375萬元未補價售出，呎價約8,701元。做價料屬項目今年次低。

祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園9座低層H室三房戶，實用面積約592方呎，屬移民盤，減價至355萬元獲外區白居二客購入，呎價約5,997元，低於市價。

公屋銀主盤增多，代理資料顯示，上周市場出現至少3個同類放盤，第二市場開價全部低於「兩球」，其中元朗朗屏邨賀屏樓中層戶，實用面積約349方呎，叫價150萬元。