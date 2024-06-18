新盤概況：NOVO LAND 3B期暫超購13倍

瓏珀山沽4伙

同系的其他樓盤連錄承接。沙田瓏珀山昨日透過招標再沽4伙，成交價1,714.98萬至約1,885.7萬元，全數均連車位售出，單日總成交金額共逾7,219萬元。當中包括King Tower 2的19樓E室，實用面積1,056方呎，屬三房一套連書房間隔，連一個車位成交價約1,885.7萬元，呎價約17,858元。該盤重啟銷售後的20日內累沽37伙。