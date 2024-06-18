新盤概況：NOVO LAND 3B期暫超購13倍
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，有望日內上載首輪銷售安排。市傳項目於過去4日累計接獲約3,500張入票，按首兩張價單共提供234伙計，暫錄超額認購約13.9倍。該盤日前加推價單2號，增設180日付款計劃，額外享有最多共4.5%現金回贈，以催谷市場反應。
瓏珀山沽4伙
同系的其他樓盤連錄承接。沙田瓏珀山昨日透過招標再沽4伙，成交價1,714.98萬至約1,885.7萬元，全數均連車位售出，單日總成交金額共逾7,219萬元。當中包括King Tower 2的19樓E室，實用面積1,056方呎，屬三房一套連書房間隔，連一個車位成交價約1,885.7萬元，呎價約17,858元。該盤重啟銷售後的20日內累沽37伙。
一手市場單日錄逾16宗成交。新地的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，最新以863.55萬元沽出第21A座7樓D室三房戶，實用面積636方呎，呎價約13,578元，買家另可享現金回贈。另永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，售出第2座8樓A1室三房戶，實用面積942方呎，連兩個車位以1,325萬元成交，呎價約14,066元。
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