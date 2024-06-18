二手樓爆連環蝕讓

柏蔚山5日錄3宗 兩單6年冧逾20% 樓市未見起色，部分屋苑更爆發連環蝕讓慘況。北角柏蔚山5日內連錄3宗損手個案，包括單日兩宗同類成交，約6年雙雙跌價逾兩成。近期鰂魚涌太古城、何文田皓畋及將軍澳MALIBU等，均於短時間內連錄虧損買賣，反映相關趨勢遍布全港。

中原林志達表示，柏蔚山3座中層G室，實用面積約912方呎，放盤約3個月減價120萬元，以1,780萬元成交，呎價約19,518元。原業主於2018年以2,287萬元買入單位，現帳面損失約507萬元，貶值約22.2%。

此外，美聯謝國安稱，項目1座中層A室，實用面積約831方呎，亦以1,680萬元獲承接，呎價約20,217元，單位2018年6月至今貶值約439.4萬元或約20.7%。屋苑本月3宗成交全數蝕讓，上周易手的頂層套三房單位，更於約5年跌價約34.4%。

太古城一周4宗損手 事實上，不少屋苑近日乍現蝕賣潮，包括對市場具指標的太古城，早前約一周連錄4宗虧損買賣，特色戶亦要慘蝕收場，該盤寶山閣連天台單位約兩年勁蝕約325萬元。

半新盤跌價情況更加顯著，其中，何文田皓畋於6日出現3宗同類個案，包括有兩房業主持貨約6年半沽貨，單位大幅貶值約34.5%。另外，將軍澳MALIBU於短短3日連錄兩宗損手成交。

逸瓏灣8貶值316萬 事實上，市場近日繼續有業主止蝕出貨。美聯張銘新表示，大埔白石角逸瓏灣8的1座低層C室，實用面積約795方呎，三房連套房間隔，4月以1,430萬元放售，累劈多達480萬元或約33.6%，以950萬元易手，呎價約11,950元。原業主持貨約4年帳蝕約316.9萬元，單位貶值約25%。

中原胡耀祖表示，馬鞍山星漣海1座高層E室，實用面積約1,238方呎，四房連套房間隔，以1,660萬元易手，呎價約13,409元。單位2017年購入價約1,829萬元，至今約7年跌價約169萬元，蝕幅約9.2%。

此外，該行梁廣成稱，沙田名日‧九肚山1座高層E室兩房戶，實用面積約505方呎，成交價720萬元，呎價約14,257元。原業主2021年以約957.7萬元購入上址，持貨約兩年帳面虧蝕約237.7萬元，單位貶值約24.8%。

個別屋苑短期內連爆蝕讓成交