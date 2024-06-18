●互聯網券商老虎證券宣布，獲香港證監會批准升級牌照，可將虛擬資產交易服務拓展至香港散戶。

●國際調研機構IDC的數據顯示，去年中國供應鏈金融科技解決方案市場規模為22.6億元（人民幣‧下同），預計到2027年市場規模將增長到42億元，增幅將達到86%。