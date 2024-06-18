簡訊一覽
●翠華集團(01314)發盈喜，預計截至今年3月底止年度將賺不超過4,200萬元，較2023年度撇除出售香港物業收益之虧損2,360萬元，按年由虧轉盈。
●南方航空(01055)公布，5月客運運力投入按年升11.64%，其中國內跌2.58%，地區和國際分別按年升41.83%和106.88%；客座率為83.06%，按年升7.8個百分點；5月貨運運力投入按年升10.96%；貨郵載運率為53.83%，升4.68個百分點。
●筆克遠東(00752)預期，截至今年4月底止半年純利將較去年同期的賺1.01億元增80至90%，其中一原因乃期內出售一聯營權益錄收益7,200萬元。
●陽光保險(06963)公布，今年首5個月旗下財產保險及人壽保險的原保險合約保費收入分別為202.67億元人民幣及445.4億元人民幣，按年分別升14.8%及9.81%。
●中國銀行(03988)於6月14日獲中信証券資管──叁號單一資產管理計劃在場內以平均每股3.756元，增持逾1.04億股，持股量由6.94%增至7.07%。
●互聯網券商老虎證券宣布，獲香港證監會批准升級牌照，可將虛擬資產交易服務拓展至香港散戶。
●阿里巴巴(09988)旗下淘天集團今年5月88VIP新增會員數量按年增長超過3倍；618購物節首日，88VIP會員下單人數按年增逾50%，37萬家淘寶小商家的商品交易額（GMV）按年翻倍。
●高盛發表研究報告指，鑑於去年次季基數較高，料京東集團(09618)今年第二季收入按年增長續放緩至約5%，市場料增6%，首季增7%，目標價為161元，評級為「買入」。
●國際調研機構IDC的數據顯示，去年中國供應鏈金融科技解決方案市場規模為22.6億元（人民幣‧下同），預計到2027年市場規模將增長到42億元，增幅將達到86%。
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