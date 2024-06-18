印度股市值首破39萬億 傳研減稅谷消費

印度股市昨日反覆靠穩，儘管收市僅升0.24%，但全國股市總市值首度突破5萬億美元（約39萬億港元），距離首次升越4萬億美元大關只是大約半年。印度媒體則引述消息指，當局正考慮為收入較低的個人減稅，以解決消費疲軟的情況。

消息引述印度政府官員指出，與其增加福利支出，政府內部更傾向上述的減稅措施；又稱減稅或對刺激可支配收入更有效，其可轉成更高的消費，為經濟活動注入活力。

經濟數據方面，印度商業與工業部表示，該國5月商品貿易逆差錄得237.8億美元，較去年同期情況有所擴大，乃自去年10月以來最大的逆差。期內，進口額飆升7.7%至619億美元，創7個月新高。同時，出口額增長9.1%至381.3億美元，主要受到對工程產品、商用汽車和智能手機的強勁外國需求所支持。

新西蘭服務業連縮3個月 同處亞太地區的新西蘭，BusinessNZ的5月服務業表現指數（PSI）降至43，連降3個月，並連續3個月處收縮區間，數字創下2007年開始調查以來非疫情封鎖月份的最低水平；前值由47.1向下修訂至46.6。該指數是當地服務業活動水平的先行指標，高於50即意味擴張，低於50則意味收縮，可見數據顯示當地服務業景氣正在萎縮。

外媒引述BNZ高級經濟學家Doug Steel指，過去3個月中，經濟下滑速度和規模令人擔憂，經濟數據出現疲弱現象，這顯示服務業正在加速倒退。

新西蘭央行過去8次議息會議維持利率於5.5厘不變，下次議息日在7月10日。