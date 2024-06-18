南韓擬發最多13億美元債 赴倫敦推介

經濟增長放慢，企業融資困難，是不少經濟體面對的棘手問題，南韓是其中一員。為了完善融資條件，南韓政府表示，正計劃發行5年期美元債券，集資最多13億美元，並會在本周四至下周一在倫敦召開全球投資者會議。

南韓財政部指出，是次擬發行最多13億美元債券，旨在向其他國家的政府、央行等傾向於長期持有的投資者發行債券，以提高二級市場利率的穩定性，為當地企業對外借貸設定穩定的參考利率。

亞太區企業近期利用投資者急於鎖定高息需求發債，近期南韓亦有大量企業集資活動，其中LG電子今年累計已發行約190億美元債，接近2021年同期的200億美元紀錄。一般而言，一個國家在國際市場發行主權債，有助尋求海外融資的本地企業調整發債條款，或會令企業借貸成本下降。

日股瀉712點 兩周低 鄰國日本的內閣府公布，4月核心機械訂單按月減少2.9%，是3個月來首次，但減幅小過市場預期，按年則增加0.7%，好過市場預期的減少0.1%。核心機械訂單被視為衡量未來6至9個月資本開支的重要指標，但波動性較大。

受累法國政治危機影響市場情緒，資金流入黃金避險，亞太區股市昨日受壓。其中，日本股市急挫，日經平均指數低見37,950點，跌864點；收報38,102點，跌712點或1.83%，為逾兩星期收市新低。南韓首爾綜合指數收報2,744點，跌14點或0.52%。澳洲普通股指數收報7,943點，跌31點或0.39%。