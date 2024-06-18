道指低開 聯儲鷹王估年底減息

有美國聯儲局「鷹王」之稱的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，應靜候更多數據來判斷美國通脹是否穩步降至2%目標；又謂如果今年只減息一次，料時間接近年底。雖然他今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權，但10年期美國國債孳息率周一照升至4.3厘邊緣，美股早段偏軟，道指跌157點，報38,431點；標指跌11點，報5,420點；納指跌52點，報17,636點。

台積電傳加代工費逾5% 世界最大晶片代工廠台積電又傳漲價，市傳其3納米製程獲蘋果公司（Apple Inc.）、英偉達（Nvidia）等7名大客「全包」，預期訂單排滿到2026年，代工費看升5%以上，先進封裝來年報價亦有望漲10至20%。台積電台灣股價昨回吐0.11%，但美國預託證券（ADR）早段曾升3.37%，高見178.33美元，以此計算今年累漲逾71%，跑贏台灣股價約16個百分點。

以往投資者喜歡買台積電的台股而沽空其ADR，可是隨着美股溢價持續，正使這些套利盤慘遭夾倉。基金界認為，ADR的溢價會再擴大，而且一些外資和被動型資金只買ADR，ADR的買盤會更勝台股，持續過去的策略會令他們蒙受更大損失。

亟欲打敗台積電的英特爾（Intel）則面臨集體訴訟，事緣公司今年把製造自家及他人晶片的業務重組為新的IFS（英特爾晶圓服務）分部，但表現相當難看，股價一度大跌，惹來投資者不滿，控訴公司唱好有關業務前景「屬嚴重誤導及/或缺乏合理基礎」等。英特爾股價曾跌0.88%。

不管如何，高盛基於英偉達、微軟、Meta和亞馬遜等5大受惠科技股的盈利增長強勁，且投資者持續熱捧人工智能（AI）概念股，上調標指今年目標7.69%至5,600點。儘管總統大選會令市況更波動，但大選過後通常會回穩，標指進一步上揚。

英股市值超法股冠歐洲 另邊廂，市傳歐洲央行無意討論緊急買入法國國債之際，該行首席經濟學家拉尼亦表明不必過度憂慮法國政局。法國極右政黨國民聯盟的領袖瑪琳勒龐則表示，如該黨勝出國會大選會與總統馬克龍合作。法國10年期國債孳息率回落至3.1厘附近後，曾重上3.164厘，巴黎CAC指數曾升1.03%，但巴黎股市總市值的全歐第一寶座被倫敦奪去。

花旗因應法國政局不明朗下調歐股評級至「中性」，並以增長顯著高一籌為由，上調美股評級至「增持」。