半數投資者：私募可改進

隨着環球市況波動，投資者透過另類投資工具追求更高的潛在回報，帶動私募項目愈來愈受投資者注目，業界開始討論私募市場一直面對較寬鬆的監管環境，是否需要適時加強。CFA協會研究和政策中心發布一項名為《私募市場：管治問題引起關注》的最新研究報告，結果顯示約51%受訪者認為，雖然有些實踐操作可改善，但私募市場中的問題並不嚴重。

不過，有52%支持對私募市場實施新的法規，但傾向僅限於個別的法規。受訪者更傾向於披露要求，而不是監管禁止。只有17%受訪者認為，需要顯著擴大法規；同時有29%卻稱不需要。

CFA協會資本市場政策高級總監Stephen Deane表示，私募市場看似一個兩極分化的領域，政策觀點往往大相逕庭。但CFA協會的研究發現一個被忽略的中間立場存在於投資專業人士之中，受訪的大多數會員立場溫和。雖然他們認為私募市場的實踐操作有改進空間，也需要有限的新法規，惟均指問題並不嚴重，亦不代表市場失靈，也不需要嚴格的新法規。他們最擔心的問題圍繞着估值、績效衡量和透明度，特別是有更好的方法披露費用和開支。