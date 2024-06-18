歐舒丹提新私有化選項 可收取現金或換存續股

不會提高34元要約價 就修訂私有化建議，Geiger已成立一家新註冊控股公司L'Occitane Holding S.A.，並發行存續股份。股東可選擇每股現金34元，或每股換取10股存續股份，但設有上限，最多為約7,374.31萬股要約股份，相當於已發行及發行在外股份總數的5%。

該公司提醒，有關存續股份是在盧森堡註冊的私人及非上市公司證券，證券將缺乏流動性，亦不大可能形成活躍的交易市場。大股東亦重申，每股34元的要約價將不會提高。

歐舒丹早在去年8月曾承認Geiger研究私有化，惟未定作價，其後於9月宣布終止私有化計劃。今年4月底，Geiger委託摩根大通進行私有化，每股要約股份作價34元，較停牌前有約一成半的溢價，以發行股數14.77億股計，私有化估值達502億元。