富瑞料貨櫃運費未見頂

報告指，截至6月15日，上海貨櫃出口（SCFI）運價指數升勢持續，按周上升194點或6%，按周升幅擴大。另外，波羅的海乾散貨指數（BDI）按周上升4%，當中巴拿馬型船及超級極限型船按周升幅更達11%及7%。富瑞指，目前蘇彝士運河每周使用情況為今年以來第二低水平，意味貨船需要繞遠路；而租船費率是自2022年初以來最大反彈幅度，加上港口擠塞情況，該行預期貨櫃板塊將於今個夏季表現強勁。