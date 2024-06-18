大家樂全年多賺兩倍 暫無意加價

期內，集團收入86.91億元，按年升8.31%。其中，香港業務收入按年增加7.09%，至71.76億元；內地業務穩步回復至疫情前水平，收入按年增長14.49%，至15.15億元。集團整體毛利率提升2.6個百分點，至11.4%。

本季同店銷售或單位數跌 梁可婷指，港人外遊及北上消費、訪港旅客人數升幅較預期慢，疊加經濟下行，生意在上個財年下半年開始受壓，並延續至今個財年首季（即4至6月），料同店銷售按年錄單位數跌幅。

另本港水費及煤氣費可能加價、食材成本仍然高企，為經營環境增添壓力，將透過提升內部成本效益、完善人力資源管理、節能等多方面控制成本。上個財年用水量已減少約兩成，相信整體毛利率仍有上升空間。

截至3月底，集團在港共有380間門店，按年淨增4間。她提到，每年約有三分之一至四分之一的店舖需要續租，部分地區競爭仍大，整體續租租金水平沒有升幅，租金跌勢慢過預期，會繼續物色合適的店舖，又會與業主商討互相推廣活動，以帶動人流、刺激生意。

她又指，上個財年個別產品有加價，全年平均單價約為43元，相信奧運、本地大型盛事舉行有助推動消費氣氛及吸引更多遊客，對今年暑假表現有信心，惟目前決定暑假期間的晚市營業時間屬過早，會密切留意情況，再調整門市的營業時間。

冀內地今年至少增開20店 梁強調，集團做民生生意，在經濟下行周期會「諗多啲刺激消費的措施」，以「性價比」、「抵食」作招徠，冀讓消費者「諗起抵，就諗起大家樂」；又認為早前推出的優惠成效佳，吸引了早、午市以外的消費者，未來的推廣優惠也會考慮以「外賣加餸」的方向。同時，集團會繼續物色合適的角色知識產權（IP）合作，尤其在大灣區，以吸引常客以外的消費者。

內地方面，上個財年淨增加18家門店至171間。她揚言，今年會繼續擴展門店網絡，目標開設20間門店或以上，維持2025年門店增至280間目標。

大家樂全年業績概覽