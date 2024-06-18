外派僱員生活費 港蟬聯最貴

星洲連續兩年居次 房租齊年漲8%負擔重 港樓偏貴屬人所共知的事實，此亦影響到跨國工作僱員駐港的生活成本。最新調查顯示，香港連續第3年成為外派僱員眼中全球生活成本最高的地區，原因正與租金高企有關。至於被視為主要競爭對手的新加坡，其外派僱員的生活成本同樣高昂，連續兩年排全球第2位。無獨有偶，兩地生活成本上漲的背後均與「房租貴」不無關係，細看香港及星洲最新的租金升幅都是按年漲8%，升幅較另一金融中心倫敦及紐約為高，而倫敦及紐約按年僅各升4%及7%。

人力資源管理諮詢公司美世（Mercer）發表的《2024年全球生活成本排名》調查，以美元計價為基礎，基於每個城市包括雞蛋、咖啡、房租等逾200項商品的相對價格進行比較，評估了外派僱員在全球226個城市的生活成本及生活質素。

生活質素排名77不對稱 與去年比較，調查指本港多項商品和服務都出現一定通脹，比如雞蛋價格的升幅是13.7%；汽油價格升7.2%，反映交通成本乃至商品和服務成本上升，加重了生活成本。

不過，要留意的是，雖然報告顯示外派僱員在香港生活的成本高企，但以質素計表現卻不相稱，皆因香港的生活質素只排名全球77，遠遠落後於排第29位的新加坡，而奧地利的維也納及瑞士的蘇黎世的生活質素排名，分別位居全球第一及第二位。

另邊廂，由於美元持續強勢，非美貨幣如人民幣、日圓等進一步貶值，因而減輕了跨國工作僱員駐當地的生活成本。就以內地4大一線城市北京、上海、廣州及深圳為例，排名分別跌至25位、23位、71位及34位，其中以廣州排名跌得最勁，按年下滑35位。以生活質素的指標計，4大城市的排名全屬百強之外，以上海排得較前，位列109位。

亞太區其他城市方面，日本的東京排名跌30位至49位，大阪更大跌53位至146位，另南韓首爾排名亦下跌16位至32位。

建議僱主提供補貼支援 至於在北美地區，紐約市是當地生活成本最昂貴的城市，全球排名第7。而排名按年出現差異最大的是墨西哥首都墨西哥城，上升46位至33位。

美世全球人才流動負責人Yvonne Traber稱，生活成本挑戰對跨國公司及其員工構成重大影響，建議僱主可以提供一籃子薪酬方案，提供住屋補貼等支持。此外，國際信貸評級機構惠譽維持新加坡評級為「AAA」，展望「穩定」。

香港連續3年成為全球生活成本最高城市 部分城市最新租金變化