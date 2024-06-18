金發局5建議優化港股交易

金發局昨日發表題為《推動流動性與效率雙增長：優化香港證券交易機制及市場運作》的研究報告，指借鑑各市場參與者面臨的挑戰，提出旨在提高香港資本市場效率和流動性的5項建議。

籲更新證券借用資格準則 建議包括第一：更新證券借用交易的資格準則，刪除及簡化非實質性行政規定，擴大豁免範圍，配合市場上普遍採用的真實融資交易；其次是加強利用港股作為多元化金融交易的抵押品；其三是為中介便利活動建立公平的競爭環境；第四乃提升證券經銷業務的重要地位以刺激香港市場交易活動，及就期權莊家的實際豁免要求提供清晰指引；第五為場外交易成交單據及轉讓文書提供電子化的印花稅繳付服務。

報告指，香港憑藉固有優勢，一直是世界領先的國際金融中心，亦是全球最活躍、最具活力的資本市場之一，其完善的基礎設施、高效的交易清算和結算系統，以及深厚的市場流動性促進資本流動並驅使活躍交易。

金發局主席李律仁補充，高效資本市場成功的要訣，在於如何在投資者保障和緊貼市場發展之間取得平衡。為保持作為股票交易中心和領先全球資本市場之一的地位，香港絕不能故步自封，必須不斷審視交易機制的競爭力，以滿足不斷變化的市場需求，鞏固全球和區域領導地位，從而維持投資者對香港的信心，以及吸引更多投資者。