恒指萬八得復失 後市勢震

內地昨日公布的上月消費數據好過市場預期，雖然一度令港股拗腰轉升，但市場信心虛怯下，恒生指數倒跌5點收場，萬八點大關得而復失。中金認為，預期內地「強刺激」並不現實，大市短期會持續震盪。

交投不足千億 半月低 恒指甫開市曾跌188點，低見17,752點，距離上月中的今年高位幾乎低10%，瀕臨技術性調整邊緣後隨即「V」彈，早段曾倒升181點，高見18,122點，但午後又回吐大部分漲幅，轉入好淡爭持，結果微跌0.03%，收報17,936點。國企指數全日跌一點或0.01%，收報6,373點；科技指數微升一點或0.04%，收報3,709點。港股總成交額回落至約963億元，為半個月新低，港股通再錄淨買入37.79億元。

中金之前發出報告剖析內地金融數據「去水分」，之後更獲得官媒引用，但認同信用收縮（尤其私人部門）乃當前內地經濟增長動能不足、市況偏弱等問題的根源，預計當局會持續出台刺激政策。

比電飆6% 高偉電子破頂 儘管「強刺激」並不現實，但由於政策取態確實有所改變，且海外資金也確實回流，恒指不至於回吐今年低位反彈的升幅，只是單靠市場風險偏好改變，不足以推動大市進一步向上，如果10年期美國國債孳息率回落至4厘，內地維持2.3厘附近，大市可上探21,000點，如果盈利實現一成增長，則有望升至22,000點或更高。

美銀證券預計港交所盈利今季回復增長，維持「買入」評級。該行早前上調港交所目標價至310元，最新指盈利預測並未計入內地可能在七一前夕「送大禮」，如ETF通擴容、房託基金（REITs）納入互聯互通、下調股息稅，如果有會是額外驚喜。