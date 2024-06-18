人行續做一年期MLF 下季降息可期

作為中期政策利率的內地一年中期借貸便利（MLF）利率連續10個月維持不變。中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，昨日開展1,820億元（人民幣‧下同）一年期MLF操作，充分滿足了金融機構需求，中標利率仍持平於2.5厘。

人行同時進行40億元7天期逆回購操作，利率亦持穩在1.8厘，考慮MLF操作在內，單日全口徑淨回籠510億元。澳新銀行發表的研究報告指出，人行不急於減息，主要是出口主導的增長仍然強勁，但如果製造業採購經理指數（PMI）在未來數月仍維持在50以下收縮區間，人行將有機會在第三季度減息。

高盛則指出，上周公布的貨幣供應增速進一步放緩，預計人行將在第三季下調存款準備金率0.25個百分點，並在第四季減息0.1厘。由中國外匯交易中心開出的人民幣兌每美元的中間價，昨日報7.1151，較上一日下調29點子，收市報7.2559，創逾7個月新低，每百港元見93.13元人民幣。

外資掟A股 6日涉292億 股市方面，滬綜指昨日在3,000點關打攻防戰，最終全日收跌0.55%至3,015點；深成指升0.31%至9,281點；深圳創業板指數則升0.83%至1,806點。兩市全日成交7,516億元，按日減少11.4%。滬深股通昨錄淨賣出33.01億元，外資已連續6個交易流出，累計接近292億元。

股王貴州茅台仍未擺脫批發價下滑消息的困擾，股價挫0.87%，刷新一年半低位。該企董事長張德芹被指上周率隊到香港開展市場調研，並稱要進一步明確國際化戰略，堅定國際化信心，盡快制訂並完善市場推廣方案。

多家企業傳遭追收稅款 另外，消息指，內地維維股份關聯的湖北枝江酒業股份，被稅務局核定補繳30年前稅費，涉額共計8,500.29萬元。此外，藏格礦業及北大醫藥都曾發出類似的聲明。分析相信，追收稅款可能是由於地方政府財政困境所致。

不過，思睿集團首席經濟學家洪灝認為，中國經濟有所修復，並非坊間所說的那樣不堪，製造業投資彌補了房地產投資的下跌。雖然地緣政治風險不可小覷，但他看到超額儲蓄已從銀行帳戶中流出，尋求收益回報。隨着市場信心改善，這些資金很可能會重新回到股市，而非僅僅是理財產品。