內地首5月房產開發減一成 樓價挫不停

內地房地產投資弱勢難扭轉，今年首5個月開發投資規模按年跌10.1%，累計跌幅為去年來最大！即使中國多招救樓市，但房企投資以至一二手樓價仍跌跌不休，外媒按國家統計局數據測算，內地5月70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年跌幅亦擴大至3.9%，續錄逾9年半以來最大跌幅；二手住宅均價跌勢同樣慘烈，全線受壓之外，廈門、廣州、武漢、南京、徐州及溫州在一年內跌價10%或以上。

新盤跌價9載半最傷 據外媒推算，70個城市一手樓價指數按月跌0.7%，創2014年10月來最大降幅。國家統計局昨發布70大中城市樓價數據，5月幾乎所有城市樓價延續下跌趨勢。其中，新樓價格按月上漲的城市只有兩個，較4月再減少4個；二手樓市繼去年12月後再度全軍覆沒，無一城市按月回升。以4大一線城市新樓樓價為例，北京、廣州及深圳均按月下跌，只有上海按月升0.6%。

國統局城市司統計師王中華稱，5月70個城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降，按年降幅略有擴大。一線城市新樓樓價按年降3.2%，跌幅比4月擴大0.7個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降1.8%、8.3%和7.4%，上海則升4.5%；二手樓方面，一線城市售價按年減少9.3%，跌幅比4月擴大，北、上、廣、深分別下滑8.6%、7.9%、11.4%和9.2%。以3年累計，深圳二手樓重創13%。

政策效應釋放需時 不過，國統局昨指，樓市已出現一些積極的變化。如首5個月新建商品房銷售額錄3.56萬億元（人民幣‧下同），跌幅略為收窄至27.9%，其中住宅銷售額下降30.5%。新房策效應釋放還需要一段時間，目前樓市仍在調整中。

中指研究院分析稱，若核心城市繼續從供需兩端優化樓市政策，或將進一步提振市場預期。隨着年中高基數效應的減弱，房企中期業績衝刺，整體新建商品房銷售規模按年降幅可望再收窄。

惟野村證券認為，房地產行業仍深陷萎縮，尤其是樓價再次出現重大跌幅。同時，在房地產開發投資之中，住宅類跌勢由首4個月的10.5%，延伸至首5個月的10.6%，因此，普遍擔憂樓價等數據未能隨新政止跌，更不用說企穩，或表明房地產行業仍為今年經濟增長一大阻力，但業界人士提醒不用過度反應，新政可能在未來數月發揮效力。

5月內地主要城市二手樓價