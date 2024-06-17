匯通天下：美元利淡因素持續發酵

上周美國聯儲局議息結果的點陣圖預測令市場意外，中位數僅預期今年減息一次0.25厘，尤其同日公布的核心消費物價指數（CPI）遠低過預期，因此美元在CPI公布後收復部分跌幅。

通脹及就業反覆回落 然而，聯儲局主席鮑威爾藉記者會淡化點陣圖預測的重要性，並指出「大多數」官員在決定各自的經濟預測和點陣圖時，未包括最新弱於預期的通脹數據，使相關預測變得過時。

最新議息結果未有影響看淡美元觀點，相反，鮑威爾及局方的經濟預測反而降低聯儲局開始減息周期的門檻。鮑威爾經常提到「廣泛」勞動力市場數據正反映勞動力市場已回復至「更平衡」狀態，勞動力供求現在沒有比疫情前更緊張，代表就業市場由目前開始進一步轉弱，可能被視為不必要的惡化。最近公布的首次申領失業救濟人數遠高於預期，符合之前一直指出美國勞動力未來應加快轉弱的趨勢。

同樣，美國第一季度國內生產總值（GDP）僅增長1.3%，但聯儲局全年的GDP增長預測維持在2.1%，意味今年剩餘時間將需維持約2.4%的增長步伐，經濟增長情況更有可能讓該局官員失望。最新美國5月生產物價指數（PPI）由4月的按年升2.3%，放緩至升2.2%，低過市場預期，或反映通脹持續放緩。事實上，僅通脹疲弱就足以說服聯儲局在9月減息，因此預計因勞動力市場大幅轉弱，該局將在未來7次會議上每次都會減息。

美匯指數或下試102 現時利淡美元因素仍在，鮑威爾繼續排除加息可能性，環球採購經理指數（PMI）反彈代表美國以外經濟好轉，皆不利美元表現。雖然美國數據季節性轉弱的情況或已近尾聲，加上日漸接近美國大選，當中的貿易和財政政策議題或對美元有利，惟美國通脹及勞動力市場數據皆傾向令市場重訂美國減息次數，令美匯指數或較大機會重回到102至104區間。投資者可考慮逢高沽出美元，而商品貨幣如澳元、紐元，以及英鎊皆較大機會短期內跑贏。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪