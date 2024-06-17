宏觀剖析：貨幣基金穩健收息之選

上周美股持續上漲，納斯達克指數和標普500指數雙雙創下歷史新高，道指也重新獲得動力。6月7日發布的就業報告好過預期，市場對今年兩次降息的預期開始調整至一次。然而，上周公布的經濟數據顯示美國經濟放緩，例如5月份的消費物價指數（CPI）低於預期，以及失業救濟金申請人數超過預期，加強市場對9月或11月降息的希望。

方便保持流動性 現時預計，當前的市場波動，無論美股還是港股市場都將繼續增加。隨着美國大選成為全球焦點，市場正權衡不同候選人獲勝的可能結果。歷史上，美國總統選舉年與股票市場呈正相關，但年初至上周為止，美股漲幅已接近14%，有可能已經反映在股市中。儘管如此，7月通常是股市表現較好月份，8月、9月和10月則是表現較差的月份。

上周內地發行50年期超長期特別國債反應熱烈，反觀美國債券因訊息混亂，短期內所有債券價格都極為波動。上周美國聯儲局主席鮑威爾在議息會議後指出，今年減息應該不會超過一次，減息時間還要視乎實際通脹數據而作出調整。不論是股市或債市的投資者，都要本着有坐過山車的心理準備才能進場。

即使採用不同投資策略，面對不斷增加的波動，及時獲利並保持現金流動性是非常重要，以便在波動中尋找新的入場機會。在當前利率環境下，美元和港元貨幣市場基金是一個不錯的選擇，既能獲得適度的利息，且流動性較高。

曜熊理財策略分析員 顥軒