專家點評：信貸報告助評估還款能力

當市民申請按揭、私人貸款或信用卡等信貸產品時，銀行或財務機構均會索取申請人的信貸報告，以了解申請人的信貸評級、借貸與還款習慣等，有助評估申請人是否可靠及準時還款的借款人。以往對此俗稱「查TU」，因過往只有一家名為「環聯」的信貸資料服務機構提供信貸報告，英文名稱是 「TransUnion」，簡稱TU。隨着「信資通」建立，信貸資料服務機構已增至3家，分別是環聯、諾華誠信，以及平安金融壹賬通徵信服務（香港）。

信資通啟用供市民查閱 「信資通」的建立讓銀行、貸款機構，以及消費者有更多信貸資料服務機構的選擇，引入適度行業競爭亦有助提升服務水平，從而加強信貸資料的保障及對有關機構的規管。萬一有個別機構出現系統故障或突發情況而未可提供服務時，市場上仍可由其他信貸資料服務機構提供服務。

此外，「信資通」亦為消費者帶來喜訊，現時任何人可每12個月向每家信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，透過網上、手機應用程式或預約親身索取均可，方便消費者了解自身的信貸狀況、評級以及核實資料是否正確等，從而針對狀況按需要改善信貸習慣以提高信貸評分。

消費者在信貸資料服務機構免費取得之信貸報告僅作個人參考用途，並非用作按揭或貸款申請，借款人不要誤以為需自行索取信貸報告交予銀行或財務公司；銀行一般會在借款人申請按揭、貸款或信用卡之時取得客戶同意於當刻索取最新一份信貸報告，以便了解客戶最新信貸狀況作審批之用。

銀行參考評分審批貸款 信貸報告載有個人資料、信貸評分、信貸帳戶資料包括信用卡、私人貸款及按揭貸款，信用卡信用額及使用率或私人貸款金額、逾期還款紀錄、信貸年資、信貸查詢紀錄及公眾紀錄（例如破產或清盤訴訟）等。銀行審批按揭或貸款需評估借款人的還款能力，除了解借款人的入息水平外，亦會參考信貸評分及紀錄作評估。

以環聯信貸報告為例，信貸評級分為A至J，一般來說，A至C級屬於優良等級，而D至F屬於良好等級，較好之等級對於按揭或貸款申請較有利。

中原按揭董事總經理 王美鳳