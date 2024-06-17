商舖租賃上月356宗升11% 餐飲業最多

5月本港商舖租賃交投回升，據代理行統計，上月市場共錄約356宗同類成交，較4月上升約10.9%，當中以餐飲行業租舖最為活躍。

中原（工商舖）何潔釵表示，5月錄得的租務成交，較4月的約321宗，增加35宗；成交金額錄得約3,844萬元，按月多約670萬元，漲幅約21%。上月市場錄得多宗餐飲業租務個案，包括內地茶飲店以約10萬元承租銅鑼灣波斯富街地舖。

不過，該行統計資料顯示，上月租務市場按年比較，交投量及成交額仍少約9.6%與12.7%。去年同期該兩項數字分別約394宗與約4,401萬元。

4大核心消費區空置率跌 何又稱，上月4大核心消費區包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀的舖位空置率均錄得跌幅，其中，中環及尖沙咀最新空置率分別約6.78%及約8.05%，按月減幅分別約1.58個百分點及約0.81個百分點；當中，中環挫幅為各區最大。至於按年對比，銅鑼灣區改善幅度最大，最新空置率約4.96%，較去年錄得高達6.25個百分點的跌幅，其次是中環區，按年減約4.42個百分點。