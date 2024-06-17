銀主拍賣：油麻地兩房盤218萬推
市場有多項細價銀主盤推出市場拍賣，其中，油麻地咸美頓大廈兩房單位，開拍價218萬元，呎價僅約7,000多元。
環亞物業拍賣明日將推出約59項物業，其中，上述項目設有電梯，一個低層A室銀主盤，實用面積約297方呎，推拍呎價僅約7,340元。與該單位相同面積的成交，要追溯到2020年一個高層A室，以329萬元售出，呎價約11,077元。同場亦推拍紅磡福年新樓B座高層B6室三房銀主單位，實用面積約413方呎，開拍價308萬元，呎價約7,458元。
山麗苑未補價呎嗌4281元
另外，忠誠拍賣本周三推出約40項物業，其中，粉嶺皇后山居屋山麗苑A座中高層2室銀主單位，實用面積約292方呎，未補價第二市場開價125萬元，呎價約4,281元。
黃開基拍賣行同日推出約26項物業，包括粉嶺寶昌大樓高層7室銀主單位，開拍價230萬元，以單位實用面積約439方呎計，呎價約5,239元。資料顯示，原業主約6年前以約360萬元購入，最新開價低約130萬元，差幅約36%。
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