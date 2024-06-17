銀主拍賣：油麻地兩房盤218萬推

環亞物業拍賣明日將推出約59項物業，其中，上述項目設有電梯，一個低層A室銀主盤，實用面積約297方呎，推拍呎價僅約7,340元。與該單位相同面積的成交，要追溯到2020年一個高層A室，以329萬元售出，呎價約11,077元。同場亦推拍紅磡福年新樓B座高層B6室三房銀主單位，實用面積約413方呎，開拍價308萬元，呎價約7,458元。