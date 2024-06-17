二手市況：黃埔連錄蝕讓 個別5年貶23%

樓價向下走，市場湧現蝕讓個案，紅磡黃埔花園細兩房以523.8萬元售出，原業主持貨約5年帳蝕約160.2萬元，單位貶值超過兩成。

中原袁顯岸表示，屋苑2期6座中層D室，實用面積約389方呎，成交呎價約13,465元。單位2019年買入價約684萬元，現跌價約23.4%。他指出，該區近日頻錄蝕讓，黃埔新邨安榮樓低層3室，以478萬元成交，原業主同樣持貨約5年，帳蝕約162萬元。

10大屋苑周末成交減半 市況不穩，加上受惡劣天氣影響，以致交投放緩。中原表示，10大屋苑於過去周六、日僅錄5宗買賣，按周大減約五成，為4周最少，其中7個屋苑交投「捧蛋」。期內買賣主要來自鰂魚涌太古城，中原趙鴻運表示，該盤兩日錄3宗成交，包括南天閣高層B室套三房，實用面積約680方呎，以1,092萬元售出，呎價約16,059元。

至於沙田第一城則錄撤辣後首宗短炒個案，美聯黃錦翰指出，屋苑23座中低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，逾一周前才以455萬元放售，現以約448萬元售出，呎價約13,700元。原業主今年3月才買入，持貨3個月帳面速賺約35.2萬元或約8.5%。

傲瀧6載勁輸733萬 不過，近年入市的業主大多仍要蝕賣離場。世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧16座中層B室，實用面積約1,715方呎，四房雙套間隔，劈價282萬元或約10.8%，以2,318萬元成交，呎價約13,516元。原業主持貨約6年帳面勁蝕733萬元，蝕幅約24.3%。

市場消息指出，何文田皓畋6座低層室兩房戶，以約1,280萬元售出，呎價約19,248元，單位逾6年貶值約401萬元或約23.9%。