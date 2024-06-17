樓市表現沉寂，大型全新盤欠奉，6月截至昨日新盤市場暫錄逾300宗成交，較上月同期大減逾六成。不過，下半月市況有望反彈。

朗賢峯沽44戶居次

回顧上半月一手市場表現，相比5月同期逾870宗成交，本月市況明顯減慢，為撤辣後同期最少。期內首輪銷售的全新盤只有兩個，包括以港島區近5年最低價推盤的上海商業銀行堅尼地城吉喆，項目上周賣樓，截至昨日共5天累沽47伙，套現近3.47億元，為本月一手市場銷售量最多項目。