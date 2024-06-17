新盤銷量月縮六成
整體月內暫售300伙 吉喆最旺
樓市表現沉寂，大型全新盤欠奉，6月截至昨日新盤市場暫錄逾300宗成交，較上月同期大減逾六成。不過，下半月市況有望反彈。
朗賢峯沽44戶居次
回顧上半月一手市場表現，相比5月同期逾870宗成交，本月市況明顯減慢，為撤辣後同期最少。期內首輪銷售的全新盤只有兩個，包括以港島區近5年最低價推盤的上海商業銀行堅尼地城吉喆，項目上周賣樓，截至昨日共5天累沽47伙，套現近3.47億元，為本月一手市場銷售量最多項目。
另一個於6月推售的樓盤為恒基地產(00012)旗下紅磡THE HADDON，項目暫時售出13個單位，涉及成交額逾7,362萬元。
一手樓兩日開46單
若單計過去周六、日，新盤市場共錄得約46宗成交。九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園昨單日連沽5伙，套現逾2,500萬元，當中佔4伙為一房戶型，當中有買家入市作投資用途。
此外，英皇國際(00163)西半山半山捌號日前亦售出一伙，為25樓D室開放式戶，實用面積203方呎，成交價517.29萬元，呎價約25,482元，買家為內地投資者。
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