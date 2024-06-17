華育兒成本68萬 相當GDP 6.3倍

除了用統計生命價值（VSL）價值去計算生命的成本外，從成本角度出發，育兒成本亦是對於人口政策尤關重要的數據。根據內地智庫育媧人口研究的報告，內地家庭孩子的養育成本（從生育到供書教學）大約為68.03萬元（人民幣‧下同），相當於人均國內生產總值（GDP）的6.3倍，明顯高於多數大型經濟體。

報告指出，就全國平均而言，孩子從0至17歲的養育成本約為53.83萬元，具體視乎地區而定，例如上海是全國最貴，養育成本達到101.01萬元，其次為北京（93.63萬元）、浙江（85.49萬元）。報告是基於官方發布《中國統計年鑑》內不同地區人均消費支出，通過推演所得出。

考慮到現今大多數家庭都會由父母長輩負責孩子的高等教育費用，因此在0至17歲養育成本的基礎上，加上大學的學費，從而得出上述所述68.03萬元的平均養育成本。

首4年女性時間成本6.3萬 更重要的是，除了直接費用成本外，養兒育女亦需要花費大量的時間成本，並會導致有薪工作時間減少，影響整體收入。育媧人口研究指出，一般而言，中國女性在孩子的0至4歲階段，累計減少工作時間約2,106小時，如果按每小時30元計算，時間成本將達到6.3萬元。此外，家庭負擔會帶來工作上的額外成本，包括潛在的薪酬「懲罰效應」。

研究亦指出，要推動中國提高生育率，可以從多方面着手，包括減輕生育成本的措施，如現金及稅收補貼、置業補貼、增建託兒所、引進外傭、教育改革等等。目前中國少子化問題已相當嚴重，人口急劇萎縮通常意味規模效應弱化，以及綜合國力衰退，因此有必要大幅降低生育成本以鼓勵生育。

中國平均養育成本