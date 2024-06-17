美推3個月口罩令成本需1.2萬億

當人命與某個金額畫上等號，可以使大多數公共政策的決定與執行都更加便利，幾乎每項政策都可以量化作成本效益估算模型。比如在新冠疫情期間強推的口罩令，實際上可以透過經濟學的計算，得出該舉措的成本效益。根據美國全國經濟研究所（NBER）的一篇工作論文，在美國推行3個月口罩令的話，所帶來的成本約為1,640億美元（約1.27萬億港元）。

根據該論文研究，美國人平均願意支付525美元（約4,095港元）以豁免遵守強制佩戴口罩的法規，小部分人（約0.9%）甚至願意為此而支付5,000美元（約3.9萬港元）。

符成本效益須救1.3萬人 結合對美國「統計生命價值」（VSL）數字，從而算出口罩令的經濟效益。結果顯示，除非全國口罩令可以在3個月內拯救至少13,333條人命，否則不符合經濟效益。

研究亦發現，不同人口在支付多少錢免除口罩令一事上，存在廣泛的差異。年輕人（18至29歲）願意平均支付超過1,200美元以獲得豁免3個月的口罩令，老年人（65歲以上）則平均只願意支付約50美元。此外，家長願意每人平均支付800美元讓兒童在學校環境中毋須戴口罩。