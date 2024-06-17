●中證監發言人昨針對轉融券近況指，出借數量增加，主因指數成分股半年度調整導致轉融券「還舊借新」。計及收回規模，實際轉融券餘額下降。當局將充分評估並完善融券與轉融券規則，加強融券與轉融券逆周期調節。

●外媒報道，美國電動車企特斯拉（Tesla）已經因擋風玻璃雨刮器出現的問題，而暫停電動貨車Cybertruck的交付。另外，據報上海擬向特斯拉發放道路測試牌照，該公司的全自動駕駛系統（FSD）技術可能正在測試。