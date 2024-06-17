簡訊一覽
●中國神華(01088)5月煤炭銷售量3,640萬噸，按年跌0.8%；總售電量152.9億千瓦時，升4.4%。首5個月累計煤炭銷售量逾1.9億噸，增加5.3%；總售電量826.2億千瓦時，升幅達6.9%。
●沛嘉醫療(09996)指，截至去年底止年度業績已根據國際審計準則完成審核，公司已申請股份周一起復牌。
●理想汽車(02015)公布，根據2019年股份激勵計劃，公司向195名僱員授出合共約259.5萬份受限制股份單位，代表相同數量的A類普通股，佔公司已發行股份總數約0.12%。
●中證監發言人昨針對轉融券近況指，出借數量增加，主因指數成分股半年度調整導致轉融券「還舊借新」。計及收回規模，實際轉融券餘額下降。當局將充分評估並完善融券與轉融券規則，加強融券與轉融券逆周期調節。
●外媒報道，美國電動車企特斯拉（Tesla）已經因擋風玻璃雨刮器出現的問題，而暫停電動貨車Cybertruck的交付。另外，據報上海擬向特斯拉發放道路測試牌照，該公司的全自動駕駛系統（FSD）技術可能正在測試。
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