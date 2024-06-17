絲絲講場：BP促申報 驚辦公室多戀事？

返工除咗做嘢之外，有人都會做好多其他嘢。例如男上司同女下屬發生不尋常親密關係，最終發展成醜聞，相信大家應該聽唔少，但好似前稱「英國石油」嘅跨國能源巨頭BP，要大家申報辦公室戀情又真係幾出位。BP近日要求管理層人員，申報番各自喺辦公室嘅親密關係，仲追溯番3年內發生過嘅都要申報。

BP真係咁關注女同事權益？實情係之前爆咗一鑊杰嘅，依家補鑊啫。話說公司前行政總裁盧尼（Bernard Looney）去年被指控曾經提拔幾位女士升職，而呢啲女子都係同盧尼有親密關係。最終徹查呢件事時，盧尼拒絕作出完整披露，仲玩埋辭職，令公司突然陷入混亂。公司亦唔示弱，以誤導董事會為由取消佢3,240萬英鎊（約3.2億港元）酬金。

至於今次嘅新規定，BP話係對利益衝突政策作出更新，並且係參考咗可比較機構嘅做法。BP目前約有4,500名管理層員工，需要喺3個月內申報過去3年嘅辦公室情緣，並且講到明無論個人覺得有冇利益衝突都要申報，話違反今次規定嘅管理層將會面臨紀律處分。

代替盧尼喺今年初出任新行政總裁嘅Murray Auchincloss當然畀人睇到實，而佢太太又正正係BP員工，不過喺佢2020年成為首席財務官之前就經已披露咗呢段關係。

富銀炒WFH「扮工」員工 其實絲絲覺得，在家工作（WFH）係好好嘅方法可以避免發生辦公室情緣，繼而避免利益衝突。好多公司喺疫情以來，都會喺員工電腦安裝軟件，追蹤同事有無用鍵盤同滑鼠、幾時用，從而追蹤WFH同事有無偷懶。不過，美國第三大銀行富國銀行，最近就炒咗一批員工，話佢哋用「WFH神器」，偽造打鍵盤、按滑鼠「扮工」假象。

絲絲都上網查過呢啲叫做滑鼠抖動器（mouse jiggler）嘅神器，真係平到廿幾蚊港紙有交易，好多都聲稱唔會被揭發。富國銀行捉到呢班人之後講，對類似不道德行為零容忍。睇嚟只要知道用咩方法「扮工」，就可以反「扮工」。絲絲都係奉勸大家工作時工作，遊戲時遊戲啦。

余絲韻