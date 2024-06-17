美父親節消費料1747億遜母親節

父親節消費行情不及母親節？美國全國零售商聯會（NRF）和顧問公司Prosper Insights & Analytics最近發布的年度調查，今年美國消費者在父親節的支出預計達224億美元（約1,747億港元），僅次於去年創紀錄的229億美元，惟仍遠遠不及該機構此前對今年母親節預估的335億美元（約2,613億港元）消費預算。

網上買禮物比例最高 平均而言，今年消費者計劃在父親節買禮物等慶祝活動上花費約189.81美元，略低於去年的196.23美元。母親節方面，今年消費者平均花費金額約254.04美元，雖然略少於去年的274.02美元歷史高位，但仍大幅跑贏父親節的平均預算。

至於網上購物，仍是兩大傳統節日禮物最受歡迎的購物渠道，父親節佔42%，母親節亦有35%。其他受歡迎的選擇包括百貨公司，各有38%及32%；專賣店則有22%及29%；支持本地或小型企業分別達19%及25%。

有趣的是，據NRF調查，男性比女性更有可能慶祝母親節及父親節，約86%及77%男性指會慶祝母親節及父親節，均略高過打算慶祝的女性比例；而且平均每名男性在母親節及父親節的支出分別達318美元及271美元，也高於平均每名女性的192美元及163美元。

俗語有話「物輕情意重」，對於父親節禮物的價值，無論男女，最重視都是禮物的獨特性；惟44%女性表示，找到一份能創造特殊記憶的父親節禮物對她們來說相當重要，相對上只有35%男性認同。

父親節人均消費預算