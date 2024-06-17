全球電商規模激增 4年後望突破53萬億

跨境電商已成為全球經濟發展亮點之一，美國市場研究機構Forrester上月預測，全球電子商務總規模將於2028年升至6.8萬億美元（逾53萬億港元），比2023年的4.4萬億美元（逾34萬億港元）彈升超過54%。不過，這項代表着超過兩萬億美元的升幅預測，仍比其他預測來得保守，此前另一市場調查機構Stocklytics曾料今年全球以消費者為服務對象（B2C）的電商銷售將達6萬億美元。

美網購額估逾12萬億 隨着網上市場、社交平台、直播商務和直接面向消費者（D2C）的起飛，Forrester首席預測分析師Jitender Miglani表示，全球電商銷售增長將在未來5年加速。然而，電商業務的成熟度和增長機會因地區而異，他預計，到2028年，美國網上零售額預計將達到1.6萬億美元（約12.5萬億港元），佔美國零售總額的28%。

亞太地區方面，中國、南韓、日本、印度和澳洲這5大地區的網上零售額，預計從2023年的2.2萬億美元增至2028年的3.2萬億美元，其中，中國在亞洲地區處於領先地位。中韓為全球電商市場滲透率較高的國家，到2028年網絡零售滲透率料分別超過40%。

實體零售預期仍佔76% 該機構對全球40個國家的網上和實體零售總額進行了未來5年預測，報告強調，實體購物不僅會持續存在，而且將繼續在零售業中發揮巨大作用，至少在可預見的未來是如此。報告預料，2028年的全球銷售額28.7萬億美元之中，多達76%將在實體進行，即相當於21.9萬億美元。

中國今年網絡零售額走勢