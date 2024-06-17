積金引入AI顧問助投資決策

港人強積金（MPF）投資服務不斷與時並進，隨着人工智能（AI）在生活中的應用日漸普及，宏利香港日前已試行其MPF智能顧問平台，包括與本地金融科技初創公司智學資本（AutoML Capital）合作，提供基於AI驅動的市場預測，為MPF成員作出個人化的投資組合配置。

AutoML Capital行政總裁林朗行坦言，普遍香港打工仔不了解及不會整理其個人強積金的資產配置，冀新功能將鼓勵更多成員關注其退休計劃；並會每3個月為他們提供新建議。

林朗行接受本報訪問時表示，公司早於2017年成立，主打使用機械學習（ML）技術的AI引擎，再結合不同財經專家的投資見解，及各項市場數據，為MPF成員提供基於AI驅動的市場預測，協助他們做出投資決策，有機會改善回報並減低出現負回報的風險。

目的盼引導投資者思考 她又稱，制訂退休規劃的挑戰不只是香港，而是全球人們均面臨的問題，市場上擁有各式各樣的產品，例如股票、債券，對市場關聯性不盡相同，令投資者較難決擇適合長遠投資的產品，所以需要一個工具進行配對，過程猶如「大海中找到一條合適的魚」。

受邀參與的成員要先回答10條有關個人風險及投資偏好的選擇題，以了解個人所需，工具再生成相關資產配置建議。她指，工具主要目的非「完全佢叫做乜就做乜」，而是希望引導投資者思考，收到建議後再自行決定；同時，透過機械學習工具會不停吸收新的知識演化，每3個月向成員生成最新建議，務求打工仔養成定期管理自身強積金投資組合的習慣。

不擔心搶基金經理飯碗 另方面，她笑指，雖然同為AI技術，但在金融科技上的運用與無人駕駛不盡相同，認為後者是基於「當即發生的數據而運作」，反之，金融市場上所有的數據均為過去，無法用過去數據知悉將來，所以要有投資方面相關的專家，將AI工具不斷演化。

被問及AI工具會否影響基金經理「飯碗」時，林認為兩者屬一種協作關係，例如AI能同時間處理大批數據，省卻他們閱讀及翻查資料的時間，再讓基金經理在數據基礎上進行決定。