雙櫃台迎一周年 24股人幣交投淡

港幣─人民幣雙櫃台機制本周三實施一周年，原意是只用港元交易的香港上市股份也可以用人民幣買賣，從而豐富人民幣的投資選擇，為人民幣國際化增添一項「基礎設施」，可惜24隻初始股份的人民幣成交額總佔主板成交額比率相當低，可謂門庭冷清。

佔主板成交比率僅0.05% 雙櫃台實施首天，上述比率為0.17%，可是3個月後（去年9月19日）僅得0.07%，半周年（去年12月19日）為0.12%，期間人民幣兌港元走勢大致呈「V形」，到今年1月19日（港股接近見底）及3月19日分別只有0.05%及0.07%。

上周五即接近一周年，比率仍僅0.05%，跟去年9月19日相似的是人民幣兌港元偏低。10大成交股票中，有7隻是雙櫃台，佔主板成交額20.62%，難言24隻雙櫃台股票代表性有限，況且就算將基數縮至這批股份的總成交額亦只有0.15%。

中資股前景備受憂慮固然構成制約人民幣櫃台的發展。耀才證券行政總裁許繹彬認為，另一原因是人民幣匯率過去一年反覆下滑，港股通納入人民幣櫃台後情況會有起色，因為內地投資者毋須再承受匯率波動，可是理應沒有技術困難的事，至今卻未有實行。

他又認為，莊家機制有待改善。雙櫃台引入市場莊家機制，為人民幣櫃台證券提供持續報價，減少及收窄雙櫃台之間的價差，惟他指，有股票在人民幣櫃台買賣差價太大。人民幣櫃台是重要市場基建，但必須「不斷灌溉」，成交如此淡薄難以吸引更多上市公司承擔額外成本添設人民幣櫃台。