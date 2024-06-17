英本周料凍息 8月調減生變

本周環球財金焦點

繼上周美國議息後，本周輪到英國的英倫銀行於周四公布議息結果。市場普遍預期英國利率會維持不變，但相比起一再推遲減息時間的聯儲局，英倫銀行有望在8月開始減息，惟仍要等本周央行官員發出更明確的信號。分析亦指，英國7月初會舉行大選，由於央行一般會希望展現出政治上獨立的立場，這亦為減息時機帶來變數。

荷蘭國際集團（ING）銀行的報告估計，英倫銀行本周議息會議上，在9位投票的委員中將有兩位支持減息，但要注意的是，能夠以絕對多數主導投票結果的5位委員（行長、3位副行長、首席經濟學家）往往都是一致行動人士；以及要留意央行對政策前瞻的任何暗示，特別是由於市場焦點會轉向選舉，央行試圖與市場溝通的效果會減弱。

英倫銀行轉鴿 鎊勢受壓 匯率方面，英倫銀行轉向「鴿派」的立場，可能會使得英鎊兌美元匯價在1.26至1.29的區間之中，有趨於下行的風險。

相比起英國、歐元區等減息路徑明確的經濟體，美國接下來的前景難以預測。可以想像，由於美國聯儲局減息步伐落後於其他經濟體，美元可能會保持強勢一段更長的時間。至於股市方面，隨着美股業績期的沖喜結束，接下來股市似乎欠缺進一步上升的催化劑。

另外，本周三美股將會休市，休市前後值得關注的數據分別有美國5月零售銷售、成屋銷售等。