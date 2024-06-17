中國各行業AI應用潛力巨大

人工智能（AI）的炒作熱潮未見冷卻迹象，甚至「愈炒愈熱」，比如蘋果公司（Apple Inc.）上周宣布在旗下產品引入多項AI功能後，股價應聲暴漲至新高。建銀國際證券研究部首席策略師、董事總經理兼研究部主管趙文利認為，雖然中國在半導體研發、算力競爭方面短期內不容易追上美國，但若論AI的應用層面，中國的潛力巨大，有望發揮出其優勢。

隨着AI技術的成熟，市場的焦點亦從最開始AI基建，慢慢轉到技術的應用上。趙文利指，過往的創新科技很多時候都是由美國最初實現「由零到一」的突破。然而，其後的技術應用方面，中國在「1到100」的階段有很大潛力，目前許多傳統行業都還未享受到AI帶來的紅利，新技術未來可以與不同行業所結合。

建銀國際此前亦發表報告，詳細分析OpenAI的文字生成影片AI模型Sora，探討其商用潛力及對各行業趨勢的影響。該行分析師陳詠嫻在報告提到，文字生成影片在各個行業都有廣泛應用空間，包括營銷廣告、研發培訓、電商零售、文娛遊戲等。

AI影片藏萬億商機 具體而言，AI影片可運用在內地非常熱門的「短視頻」營銷，例如時尚品牌可以利用AI生成其服裝宣傳影片，投放至不同平台，節省大量製作時間和成本；在研發培訓則可用來生產訂製化教材，如將一些數學、物理知識理論用可視化方式呈現，從而降低學習難度。在電商零售方面亦可用虛擬產品展示方式，提供3D家具展示、衣服試穿等。