股市估市：比亞迪受惠政策扶持

港股繼續以整固的格局發展，市場觀望氣氛有逐步轉濃迹象。美國聯儲局一如預期維持現時利率不變，在美國消費物價指數（CPI）仍站在3%以上的情況下，相信聯儲局減息的條件仍未見充分。另一方面，內地公布最新的經濟數據，其中，5月進口按年增長1.8%，低於預期，同月居民消費價格指數CPI按年上升0.3%，低於前期的0.4%，均顯示內需消費的恢復動力仍較弱。

歐盟加關稅影響料可控

另外，內地智能網聯汽車試點名單在6月初進行初審，據報比亞迪也在名單之中。雖然歐盟擬從7月開始對中國進口電動車加徵關稅，會對比亞迪帶來影響，但以該企現時的銷售分布情況來看，海外銷售佔總銷售11%，加上在成本控制方面良好，相信加關稅的影響可控。該股建議可於220元以下買入，向上阻力位看275元，止蝕可定在支持位190元。